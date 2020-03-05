Чемпионка России по карате дисквалифицирована за допинг
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Федерация карате России на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировала обладательницу золота национального первенства Лию Завгарову на два года.
Данное решение было связано с приемом атлеткой запрещенного препарата, информирует официальный сайт РУСАДА.
Сообщается, что 19-летняя Завгарова нарушила пункт 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, который подразумевает наличие в организме недопустимой субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе.
Стоит отметить, что срок отстранения чемпионки России отсчитывается с 5 декабря 2019 года.