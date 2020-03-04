Валуев сравнил СПИД и коронавирус

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Депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Николай Валуев в своем Sport24 сравнил СПИД и коронавирус.

По его словам, современный мир достаточно странный.

«Две тысячи человек померло от коронавируса, и весь мир хочет надеть маски. А СПИДом болеет 30 миллионов, но никто не хочет надевать презервативы», — заявил прославленный боксер.

Напомним, что в настоящее время в России уже есть зафиксированные случаи заражения граждан коронавирусом.

Ранее сообщалось, что боец смешанного стиля Александр Емельяненко оскорбительно высказался о Тине Канделаки.