Валуев сравнил СПИД и коронавирус
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Депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Николай Валуев в своем Sport24 сравнил СПИД и коронавирус.
По его словам, современный мир достаточно странный.
«Две тысячи человек померло от коронавируса, и весь мир хочет надеть маски. А СПИДом болеет 30 миллионов, но никто не хочет надевать презервативы», — заявил прославленный боксер.
Напомним, что в настоящее время в России уже есть зафиксированные случаи заражения граждан коронавирусом.
Ранее сообщалось, что боец смешанного стиля Александр Емельяненко оскорбительно высказался о Тине Канделаки.