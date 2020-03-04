«Вашингтон» в гостях проиграл «Сакраменто»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» уступил «Сакраменто Кингз».
Встреча прошла в Сакраменто на арене «Голден Уан» в присутствии 16 419 зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 133:126.
В составе победителей самым результативным игроком матча стал Д.Фокс, набравший 31 очко, сделавший три подбора и отдавший одну результативную передачу.
У проигравшей команды наибольшее количество очков (35) набрал Б.Бил.
После этой победы «короли» поднялись на девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции НБА.
Ранее сообщалось, что НБА объявила лучших игроков февраля.