Александр Емельяненко показал видео с совместной тренировки с Кадыровым

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко опубликовал в Instagram видео тренировки с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Сегодня ОФП-тренировку и работу на мешке я сделал с моим другом Рамзаном!» — подписал видео спортсмен.

3 апреля в Москве на «ВТБ Арене» Емельяненко проведет поединок против Магомеда Исмаилова в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA).

В активе Емельяненко 28 побед в 38 поединках. Исмаилов принял участие в 18 боях и одержал 15 побед, потерпел два поражения и один бой свел вничью.

Ранее Кадыров рассказал о положительных качествах Емельяненко.