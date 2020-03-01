Кадыров рассказал о положительных качествах Александра Емельяненко

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись совместной тренировки с бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко.

Кадыров заявил, что хорошо знает спортсмена и его плюсы и минусы.

«Нет людей, не допускающих ошибки, не спотыкающихся на жизненном пути. Возможно, что Александр тоже их совершал. Но у него положительных качеств значительно больше. И они перевешивают недостатки», — написал Кадыров под видео, опубликованном в Instagram.

По мнению политика, Емельяненко является волевым, решительным и сильным духом человеком, который способен в необходимом случае мобилизовать все силы на решение главной задачи.

Кадыров отметил, что Емельяненко является одним из лучших бойцов России. Также глава Чечни добавил, что был рад провести спарринг с российским спортсменом.

3 апреля в Москве на «ВТБ Арене» Емельяненко проведет поединок против Магомеда Исмаилова в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA).

В активе Емельяненко 28 побед в 38 поединках. Исмаилов принял участие в 18 боях и одержал 15 побед, потерпел два поражения и один бой свел вничью.

Ранее Емельяненко опубликовал снимки со спарринга с Кадыровым.