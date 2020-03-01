Кадыров рассказал о положительных качествах Александра Емельяненко
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись совместной тренировки с бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко.
Кадыров заявил, что хорошо знает спортсмена и его плюсы и минусы.
«Нет людей, не допускающих ошибки, не спотыкающихся на жизненном пути. Возможно, что Александр тоже их совершал. Но у него положительных качеств значительно больше. И они перевешивают недостатки», — написал Кадыров под видео, опубликованном в Instagram.
По мнению политика, Емельяненко является волевым, решительным и сильным духом человеком, который способен в необходимом случае мобилизовать все силы на решение главной задачи.
Кадыров отметил, что Емельяненко является одним из лучших бойцов России. Также глава Чечни добавил, что был рад провести спарринг с российским спортсменом.
3 апреля в Москве на «ВТБ Арене» Емельяненко проведет поединок против Магомеда Исмаилова в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA).
В активе Емельяненко 28 побед в 38 поединках. Исмаилов принял участие в 18 боях и одержал 15 побед, потерпел два поражения и один бой свел вничью.
Ранее Емельяненко опубликовал снимки со спарринга с Кадыровым.
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Я очень хорошо знаю Александра Емельяненко @alexemelyanenko. Знаю его плюсы и минусы! Нет людей, не допускающих ошибки, не спотыкающихся на жизненном пути. Возможно, что Александр тоже их совершал. Но у него положительных качеств значительно больше. И они перевешивают недостатки. Прежде всего, он волевой, решительный, сильный духом человек. Он способен в необходимом случае мобилизовать все силы на решение главной задачи. Александр очень искреннен в своих словах и поступках. Он пережил потрясения, но каждый раз крепко становился на ноги. Я считаю его одним из лучших бойцов России и мира, имеющим огромный потенциал возможностей. У него очень много болельщиков и поклонников, желающих подражать стилю ведения поединков. Я рад был провести с Александром тренировку, а затем и спарринги. Сильный удар, молниеносная реакция, прекрасная выносливость. Это дано не каждому. Уверен, что миллионы болельщиков с большим интересом будут следить за его боем с Магомедом Исмаиловым @maga_isma! @akhmat_mma @aca_mma #Кадыров #Емельяненко #Спорт #Тренировка #Спарринг