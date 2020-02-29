Малкин назвал Ковальчука очень трудолюбивым
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгений Малкин назвал форварда «Вашингтон Кэпиталз» Илью Ковальчука очень трудолюбивым спортсменом. Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, 36-летний россиянин упорно работает на тренировках и отдает всего себя игре.
«Я за всю свою карьеру не встречал более трудолюбивого игрока, чем Илья. Он уделяет максимум внимания своему здоровью и всегда готов работать.
Может быть, только Яромир Ягр может с ним посоперничать», — сказал Малкин.
Ранее сообщалось, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обновила рекорд по средней посещаемости матчей регулярного чемпионата.