«Манчестер Юнайтед» вышел в следующий этап Лиги Европы
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Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее бельгийского «Брюгге» и вышел в следующий круг соревнований.
Ответная встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась крупной победой хозяев со счетом 5:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Бруну Фернандеш, Одион Игало, Стив Мактоминэй и Фред, оформивший на свой лицевой счет дубль.
Первый матч с участием этих соперников завершился со счетом 1:1, а по сумме двух поединков именно подопечные Оле-Гуннара Сульшера сумели выйти в 1/8 финала второго по значимости клубного европейского турнира.
Ранее сообщалось, что леверкузенский «Байер» одержал победу над «Порту» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.