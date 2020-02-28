«Манчестер Юнайтед» вышел в следующий этап Лиги Европы

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Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее бельгийского «Брюгге» и вышел в следующий круг соревнований.

Ответная встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась крупной победой хозяев со счетом 5:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Бруну Фернандеш, Одион Игало, Стив Мактоминэй и Фред, оформивший на свой лицевой счет дубль.

Первый матч с участием этих соперников завершился со счетом 1:1, а по сумме двух поединков именно подопечные Оле-Гуннара Сульшера сумели выйти в 1/8 финала второго по значимости клубного европейского турнира.

Ранее сообщалось, что леверкузенский «Байер» одержал победу над «Порту» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.