Васильев: Бе и Фуркад не совсем конченые, они не радуются снятию Логинова
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал снятие действующего чемпиона мира в спринтерской гонке Александра Логинова с масс-старта. Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, опытные соперники вряд ли возрадовались данной новости.
«Злопыхатели-негодяи таки сделали свое черное дело. К сожалению, к этому все и шло. Думаю, что Бе и Фуркад не совсем конченые, поэтому не слишком празднуют случившееся. А если конченые, то с ними и разговаривать не о чем», — сказал Васильев.
Ранее сообщалось, что норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен высказался об обысках, прошедших в гостиничном номере Александра Логинова.