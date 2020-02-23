Губерниев назвал причину отказа Логинова бежать в масс-старте

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Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев назвал причину отказа Александра Логинова бежать в воскресном масс-старте. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, минувшей ночью отечественный биатлонист до поздно беседовал с представителями итальянской полиции.

Журналист заявил, что следственные мероприятия с Логиновым завершились в час ночи, поле чего была проведена беседа с Владимиром Драчевым.

Губерниев считает, что описанные выше события и стали причиной снятия биатлониста с масс-старта.

Ранее сообщалось, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович призвал главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева фильтровать речь.