Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах заокеанской лиги.
В настоящее время 34-летний россиянин занимает восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. До седьмой строчки Овечкину необходимо забросить еще восемь шайб.
Напомним, что в настоящее время «столичные» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
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