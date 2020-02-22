Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах заокеанской лиги.

В настоящее время 34-летний россиянин занимает восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. До седьмой строчки Овечкину необходимо забросить еще восемь шайб.

Напомним, что в настоящее время «столичные» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

Газета.Ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Нью-Джерси» — «Вашингтон».

Ранее сообщалось, что «Анахайм Дакс» уступил «Колорадо Эвеланш».