Роналду проводит 1000-й матч в профессиональной карьере

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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проводит свой 1000-й матч в профессиональной карьере. Об этом сообщает Sport24.

Статистика проведенных встреч у 35-летнего игрока такова:

33 матча за лиссабонский «Спортинг»;

292 игры за «Манчестер Юнайтед»;

438 матчей за мадридский «Реал»;

73 игры за туринский «Ювентус»;

164 матча за сборную Португалии.

В предыдущих 999 играх Роналду сумел поразить ворота соперников 724 раза.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» одержала победу над бременским «Вердером» в матче 23-го тура чемпионата Германии.