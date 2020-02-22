Роналду проводит 1000-й матч в профессиональной карьере
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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проводит свой 1000-й матч в профессиональной карьере. Об этом сообщает Sport24.
Статистика проведенных встреч у 35-летнего игрока такова:
33 матча за лиссабонский «Спортинг»;
292 игры за «Манчестер Юнайтед»;
438 матчей за мадридский «Реал»;
73 игры за туринский «Ювентус»;
164 матча за сборную Португалии.
В предыдущих 999 играх Роналду сумел поразить ворота соперников 724 раза.
Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» одержала победу над бременским «Вердером» в матче 23-го тура чемпионата Германии.