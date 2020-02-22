Сборная России заняла четвертое место в эстафете на ЧМ по биатлону

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Сборная Франции завоевала золото в эстафетной гонке на чемпионате мира 2020 года в итальянском Антхольце.

Спортсмены прошли дистанцию за 1:12.35,9, допустив четыре промаха. Второе место заняли норвежцы (+21,5; 1+12). Третьими стали представители Германии (+36,2; 1+8).

Сборная России, в составе которой выступили Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов, заняли четвертое место (+1.44,7; 0+9).

«Газета.Ru» провела подробную текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки заняли восьмое место в эстафете на чемпионате мира.

Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц

Эстафета

1. Франция — 1:12.35,9 (0+4);

2.Норвегия — +21,5 (1+12);

3. Германия — +36,2 (1+8);

4. Россия — +1.44,7 (0+9)