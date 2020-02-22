В МИД отреагировали на обыски у российских биатлонистов

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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что дипломаты изучают ситуацию с обысками у российских биатлонистов.

22 февраля вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов сообщил, что итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича. Позднее глава организации Владимир Драчев отметил, что инцидент связан с проблемами с аккредитацией у специалиста и с допинговым делом Логинова.

Захарова пожелала российским биатлонистам твердости духа.

«Могу заверить, что дипломаты занимаются этим вопросом, и надеемся, что в ближайшее время все удастся решить», — цитирует Захарову РИА «Новости».

Официальный представитель МИД отметила, что первоочередной задачей является ограждение спортсменов от психологического давления на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Ранее Драчев заявил, что Логинов не нарушал антидопинговые правила.