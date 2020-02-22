Главный тренер биатлонной сборной Хованцев уверен в чистоте Логинова

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев уверен в чистоте действующего чемпиона мира в спринтерской гонке Александра Логинова. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».

По его словам, никаких арестов после проведения следственных мероприятий не последовало.

«Обыск прошел в 6 утра — это вопиющий случай, ведь можно это было вообще в любое время. Я заверяю, что Логинов абсолютно чист.

Естественно, что спортсмен и его тренер отреагировали на ситуацию негативно», — заявил Хованцев.

Ранее сообщалось, что министерство спорта Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало заявление по поводу обысков у членов национальной сборной по биатлону.