«Рубин» не будет расторгать контракт с Тарасовым

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Казанский «Рубин» не будет расторгать контракт с форвардом Дмитрием Тарасовым, который 21 февраля получил серьезную травму, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, игрок подписал контракт с казанским клубом 18 февраля.

«К сожалению, сегодня Тарасов получил травму. Это футбол. Мы, конечно, не будем расторгать с ним контракт. Теперь наша задача всесторонне поддержать игрока в этот непростой момент», — заявил директор «Рубина» Рустем Сайманов.

В текущем сезоне «Рубин» занимает 13 место, набрав 19 очков.

Ранее сообщалось, что в «Рубине» высказались о травме Тарасова.