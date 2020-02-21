«Рубин» не будет расторгать контракт с Тарасовым
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Казанский «Рубин» не будет расторгать контракт с форвардом Дмитрием Тарасовым, который 21 февраля получил серьезную травму, сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, игрок подписал контракт с казанским клубом 18 февраля.
«К сожалению, сегодня Тарасов получил травму. Это футбол. Мы, конечно, не будем расторгать с ним контракт. Теперь наша задача всесторонне поддержать игрока в этот непростой момент», — заявил директор «Рубина» Рустем Сайманов.
В текущем сезоне «Рубин» занимает 13 место, набрав 19 очков.
Ранее сообщалось, что в «Рубине» высказались о травме Тарасова.