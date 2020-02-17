Шведский биатлонист рассказал об угрозах от россиян после критики Логинова
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Олимпийский чемпион Себастиан Самуэльссон заявил, что ему поступают угрозы в Instagram от российских болельщиков.
Ранее швед высказывал недовольство победой Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Теперь Самуэльссон ограничил доступ к комментариям в соцсети.
«Теперь мне смогут писать лишь те люди, которых я знаю. Так будет, пока всё не успокоится», — цитирует Самуэльссона Expressen.
Ранее немецкая биатлонистка Дениз Херманн назвала золото Логинова на чемпионате мира в Антхольце в спринтерской гонке достижением настоящего.