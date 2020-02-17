Шведский биатлонист рассказал об угрозах от россиян после критики Логинова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/781/12057781/RTS1L0ZM-pic905-895x505-83274.jpg">

Олимпийский чемпион Себастиан Самуэльссон заявил, что ему поступают угрозы в Instagram от российских болельщиков.

Ранее швед высказывал недовольство победой Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Теперь Самуэльссон ограничил доступ к комментариям в соцсети.

«Теперь мне смогут писать лишь те люди, которых я знаю. Так будет, пока всё не успокоится», — цитирует Самуэльссона Expressen.

Ранее немецкая биатлонистка Дениз Херманн назвала золото Логинова на чемпионате мира в Антхольце в спринтерской гонке достижением настоящего.