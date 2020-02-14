«Манчестер Сити» отстранен от Лиги чемпионов на два года

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил «Манчестер Сити» от участия в Лиги чемпионов на два года, передает официальном сайте организации.

Сообщается, что клуб совершил серьезные нарушения правил лицензирования и фэйр-плей, завысив спонсорские доходы в отчетах 2012 и 2016 годов.

Команда не выступит в еврокубках в сезонах-2020/2021 и 2021/2022. Также действующий чемпион Англии оштрафован на €30 млн.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» избежит исключения из Лиги чемпионов за махинации.