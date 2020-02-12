Александрова и Звонарева уступили в первом круге турнира в Санкт-Петербурге
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Российские теннисистки Екатерина Александрова и Вера Звонарева не смогли выйти во второй круг турнира в Санкт-Петербурге.
В матче первого круга российские спортсменки проиграли американке Хейли Картер и канадке Шэрон Фичмен.
Встреча, которая продолжалась 58 минут, завершилась поражением россиянок в двух сетах с результатом 2:6, 1:6.
В следующем раунде Картер и Фичмен встретятся с с россиянкой Яной Сизиковой и австралийкой Моникой Адамчак.
Ранее сообщалось, что россиянка Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге.