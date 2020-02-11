«Спартак» может выйти на матч с «Динамо» в траурных повязках в память о Рейнгольде

Московский «Спартак» может выйти на матч со столичным «Динамо» в траурных повязках в память о скончавшемся Валерии Рейнгольде, передает «Чемпионат.com».

Об этом проинформировал генеральный директор «Спартака» Томас Цорн. Он выразил соболезнования в связи со смертью Рейнгольда, который скончался 11 февраля, и заявил, что команда обратится в Российскую премьер-лиги (РПЛ) с просьбой выйти на матч с траурными повязками.

«Валерий Леонидович был одним из тех, кто вписал свое имя в историю золотых побед «Спартака». Он и после окончания карьеры оставался таким же ярким и неравнодушным, каким когда-то был на поле», — заявил Цорн.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился эмоциями после смерти Валерия Рейнгольда.