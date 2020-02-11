Александр Емельяненко высказался об аресте в Анапе

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Скандальный боец MMA Александр Емельяненко снова прокомментировал свой арест в Анапе, передает «Чемпионат».

Российский спортсмен был арестован на семь суток за пьяный дебош.

«Что я сделал в Анапе? Да ровным счетом ничего. Я никого не побил, никого не обидел... Выпил вина и громко разговаривал матом. Без замечания были вызваны сотрудники. Они приехали, искали меня. Я вышел: «Это я, иди сюда». А они вызвали еще пять машин. Я им говорю, что пойду спать домой. А сотрудники мне, мол, вызов уже поступил и они должны меня доставить.

В общем, приехали в отделение. Про судью я промолчу: мне сразу сказали, что она мужененавистница — семь суток дала непонятно за что. Ну выпил, ну поругался матом. Дала бы уже пятнадцать суток... Или два с половиной года. Думал отправить судье подарок из секс-шопа, соблазнитель, чтобы она не была такой злой и противной», — сказал Емельяненко в интервью, размещенном на канале лиги ACA в YouTube.

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