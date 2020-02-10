Дочь Дуэйна Джонсона станет рестлером в четвертом поколении

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Дочь американского актера Дуэйна «Скалы» Джонсона начала тренироваться в подготовительном центре рестлинг-промоушена WWE, сообщается на официальном сайте организации.

18-летняя Симон будет рестлером в четвертом поколении. Ее отец также выступал в рестлинге, а до него этим занимались ее дед Рокки Джонсон и прадед Питер «Великий вождь» Маивия.

Дочь «Скалы» отметила, что это событие значит для нее очень многое.

Ранее сообщалось, что 17 января скончался отец Джонсона.