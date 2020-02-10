Игроку «Тоттенхэма» Алли грозит дисквалификация за видео о коронавирусе

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Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли может быть дисквалифицирован из-за видео о коронавирусе, передает Daily Mail.

Ранее издание The Sun сообщалось, что футболист опубликовал в Snapchat видео, в котором он ходит по аэропорту в защитной маске, а рядом с ним кашляет азиат. После в кадре появляется дезинфицирующее средство для рук.

«Вирус должен быть быстрее, чтобы настичь меня», — говорится в подписи.

Алли подвергли критике за ролик и обвинили в расизме. После этого спортсмен удалил видео и принес извинения.

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование. В организации запросили объяснения относительно видео. Ему грозит дисквалификация.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призвала надевать медицинские маски в общественных местах.