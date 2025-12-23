АЗС и жилой дом повреждены при атаке дронов ВСУ в ДНР

Автозаправочная станция и многоквартирный дом получили повреждения в результате атак украинских беспилотников-камикадзе по территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
По данным ведомства, удары были нанесены во вторник, 23 декабря, по Калининскому району Горловки и Петровскому району Донецка. Первая атака произошла в 16:10, вторая — в 21:25.
В результате обстрелов повреждены АЗС на улице Маршала Пересыпкина в Горловке и многоквартирный жилой дом на улице Крамарчука в Донецке. Информация о пострадавших уточняется.
10 декабря украинский беспилотник повредил дома в Волновахе в ДНР. Также в этот же день в Донецкой народной республике при налете дрона пострадал мужчина.
Ранее главы двух российских регионов стали героями фейков об атаках Украины.