АЗС и жилой дом повреждены при атаке дронов ВСУ в ДНР

АЗС и многоквартирный жилой дом повреждены при атаке украинских дронов в ДНР

Автозаправочная станция и многоквартирный дом получили повреждения в результате атак украинских беспилотников-камикадзе по территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.

По данным ведомства, удары были нанесены во вторник, 23 декабря, по Калининскому району Горловки и Петровскому району Донецка. Первая атака произошла в 16:10, вторая — в 21:25.

В результате обстрелов повреждены АЗС на улице Маршала Пересыпкина в Горловке и многоквартирный жилой дом на улице Крамарчука в Донецке. Информация о пострадавших уточняется.

10 декабря украинский беспилотник повредил дома в Волновахе в ДНР. Также в этот же день в Донецкой народной республике при налете дрона пострадал мужчина.

