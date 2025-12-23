На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

АЗС и жилой дом повреждены при атаке дронов ВСУ в ДНР

АЗС и многоквартирный жилой дом повреждены при атаке украинских дронов в ДНР
true
true
true
close
Violeta Santos Moura/Reuters

Автозаправочная станция и многоквартирный дом получили повреждения в результате атак украинских беспилотников-камикадзе по территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.

По данным ведомства, удары были нанесены во вторник, 23 декабря, по Калининскому району Горловки и Петровскому району Донецка. Первая атака произошла в 16:10, вторая — в 21:25.

В результате обстрелов повреждены АЗС на улице Маршала Пересыпкина в Горловке и многоквартирный жилой дом на улице Крамарчука в Донецке. Информация о пострадавших уточняется.

10 декабря украинский беспилотник повредил дома в Волновахе в ДНР. Также в этот же день в Донецкой народной республике при налете дрона пострадал мужчина.

Ранее главы двух российских регионов стали героями фейков об атаках Украины.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами