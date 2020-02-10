«Ювентус» может уволить Сарри и вернуть Аллегри

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Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри может потерять свой пост. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, боссы «бьянконери» недовольны результатами команды в последнее время, также руководство не устраивает то, что в турнирной таблице у «Юве» появилось два конкурента в борьбе за чемпионство, в связи с чем президент клуба Андреа Аньелли стал сомневаться в наставнике команды.

Утверждается, что есть возможность возвращения Массимилиано Аллегри, который в данный момент находится без работы.

В данный момент «Ювентус» располагается на втором месте в турнирной таблице Серии А с 54 очками.

Ранее сообщалось, что «Ростов» и «Краснодар» проведут матч в Испании.