Россиянин Шлеменко: популярность Хабиба не должна разделять народы

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко в интервью «Газете.Ru» высказался о популярности Хабиба Нурмагомедова и ее влиянии на отношения между народами.

По его мнению, 31-летний дагестанец не влияет на взаимоотношения между различными нациями.

«Я не считаю, что именно из-за популярности Хабиба пойдет какое-то разделение между народами. Оно и так есть на самом деле. Если человек не образованный, не знает истории своей страны, то им легко манипулировать — в том числе и в ситуациях, связанных с различными национальностями, стравливать, говорить, что вы не болеете за нашего, а вы — за нашего.

Но это же не специфическая черта ММА. В обычной жизни такие стычки происходят постоянно. Люди из разных регионов могут конфликтовать.

Я не считаю, что Хабиб может на что-то здесь повлиять. Если человек захочет, он всегда найдет себе конфликт.», — сказал спортсмен.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко рассказал, о чем думал, когда находился под арестом.