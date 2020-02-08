Смолов назвал самую атакующую команду в чемпионате России

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Российский нападающий Федор Смолов, выступающий на правах аренды в «Сельте», назвал самую атакующую команду в чемпионате России, передает пресс-служба испанского клуба.

По признанию игрока, самая атакующая команда — это «Краснодар», за который форвард выступал с 2015 по 2018 год. Затем Смолов стал игроком московского «Локомотива», а в конце января на правах аренды перешел в «Сельту».

«Я бы сказал, что «Краснодар» — самая атакующая команда в чемпионате России. Она играет по-европейски. Мне больше нравится играть, когда команда создает моменты, контролирует мяч», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Денис Черышев прокомментировал переход Смолова в «Сельту».