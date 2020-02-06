Бучневич стал третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Торонто»

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич стал третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Рейнджрес».

Форвард в этом матче набрал три очка — на его счету одна заброшенная шайба и две голевые передачи.

Второй звездой стал форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер (1+1), первой — еще одни нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад (1+1).

Ранее сообщалось, что три очка Бучневича принесли «Рейнджерс» победу над «Торонто».