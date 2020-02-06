Фигуристка Павлюченко высказалась о психологии на чемпионате Европы

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Российская фигуристка Дарья Павлюченко в интервью «Газете.Ru» сравнила психологию на чемпионате Европы — 2020 с прошлым европейским первенством.

Павлюченко вместе с партнером Денисом Ходыкиным заняли третье место в соревнованиях спортивных пар. Примечательно, что на прошлом чемпионате Европы фигуристы стали пятыми.

«Если оценивать психологию, то в прошлом году на чемпионате Европы было очень тяжело, и сейчас я совсем плохо его помню. Из всех стартов в жизни я вспомню, наверное, как маленькой каталась, но именно на прошлом ЧЕ я словно в тумане находилась. Очень сильно нервничала с самого начала, все как-то с первого тренировочного дня не задалось.

Сейчас же я не могу сказать, что стало спокойно, но я все-таки меняюсь внутренне. Не знаю, лучше или хуже. Просто идет время…» — заявила спортсменка.

Ранее сообщалось, что фигурист Ходыкин рассказал о проблемах с горячей водой на чемпионате Европы.