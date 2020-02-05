Глава USADA считает, что CAS вынесет решение по РУСАДА после Игр-2020
Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне вынесет решение по спору Всемирного антидопигового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
«Посыл очевиден — российское дело не будет завершено до Олимпийских игр 2020 года. Предупредительный сигнал со стороны главы Олимпийского комитета России (МОК) Томаса Баха в адрес атлетов, отстаивающих свои права, столь же очевиден, как и неэффективен», — приводит слова Тайгарта ТАСС.
9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Также организация лишила российских спортсменов права в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях под своим флагом, а также запретила проводить крупные международные турниры в России. 19 декабря наблюдательный совет РУСАДА вынес рекомендацию общему собранию членов организации не соглашаться с санкциями. А позже подал апелляцию в CAS.
Ранее иностранные атлеты поддержали запрос WADA о публичных слушаниях с РУСАДА.