«Локомотив» по пенальти переиграл «Спартак» на турнире в Катаре
Московский «Локомотив» в серии пенальти обыграл столичный «Спартак» в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре.
Основное время встречи, прошедшей в Дохе, завершилось со счетом 1:1. В составе «железнодорожников» отличился Владислав Игнатьев. У красно-белых мяч забил Илья Гапонов.
В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались футболисты «Локомотива» — 4:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что в составе красно-белых дебютировал нападающий Александр Соболев, перешедший в столичный клуб из самарских «Крыльев Советов» на правах аренды.
Футбол. Кубок Матч Премьер. 2-й тур
«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:2 (2:4)
Голы: 0:1 — Игнатьев, 28; 1:1 — Гапонов, 49.