«Локомотив» по пенальти переиграл «Спартак» на турнире в Катаре

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Московский «Локомотив» в серии пенальти обыграл столичный «Спартак» в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре.

Основное время встречи, прошедшей в Дохе, завершилось со счетом 1:1. В составе «железнодорожников» отличился Владислав Игнатьев. У красно-белых мяч забил Илья Гапонов.

В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались футболисты «Локомотива» — 4:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что в составе красно-белых дебютировал нападающий Александр Соболев, перешедший в столичный клуб из самарских «Крыльев Советов» на правах аренды.

Футбол. Кубок Матч Премьер. 2-й тур

«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:2 (2:4)

Голы: 0:1 — Игнатьев, 28; 1:1 — Гапонов, 49.