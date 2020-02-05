Черчесов поприсутствовал на тренировке «Спартака» в Катаре

<img src="//img.gazeta.ru/files3/674/12822674/upload-RIAN_6080152.HR-pic905-895x505-86968.jpg">

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поприсутствовал на тренировке столичного «Спартака» в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.

На занятии футболисты занимались отработкой ударов по воротам при помощи моделирования различных игровых ситуации.

Напомним, что Черчесов возглавлял «Спартак» в период с 2007 по 2008 год.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов согласовал контракт с «Ригой».