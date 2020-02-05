Черчесов поприсутствовал на тренировке «Спартака» в Катаре
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поприсутствовал на тренировке столичного «Спартака» в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.
На занятии футболисты занимались отработкой ударов по воротам при помощи моделирования различных игровых ситуации.
Напомним, что Черчесов возглавлял «Спартак» в период с 2007 по 2008 год.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов согласовал контракт с «Ригой».
На вечерней тренировке красно-белые отрабатывали удары по воротам в различных игровых ситуациях ��— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 4, 2020
С трибун за занятием наблюдал тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым
Завтра в 18:00 красно-белые сыграют с «Локомотивом»
⠀#КрасноБелыеСборы���� | #День8 pic.twitter.com/MNoBAAspUq