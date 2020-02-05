Экс-тренер «Спартака» Кононов согласовал контракт с «Ригой»

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов согласовал контракт с «Ригой». Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, 53-летний наставник уже представлен игрокам латышской команды. Трудовое соглашение будет подписано 5 февраля.

Стоит отметить, что «Рига» — действующий чемпион Латвии.

Напомним, что белорусский специалист ушел в отставку после матча с «Оренбургом» в сентябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Илья Кутепов высказался о переходе нападающего Федора Смолова из столичного «Локомотива» в «Сельту» из Виго.