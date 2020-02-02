«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»

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Петербургский «Зенит» отказался отпускать нападающего Артема Дзюбу в лондонский «Тоттенхэм», сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, форвард находился в шорт-листе главного тренера «шпор» Жозе Моуринью в качестве замены травмированному Гарри Кейну. Клуб готов был приобрести либо взять в аренду игрока, однако руководство «Зенита» отказалось отпускать нападающего, с которым есть предварительная договоренность о продлении соглашения.

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба принял участие в 19 матчах, в которых забил 11 мячей и отдал девять передач.

Ранее нападающий назвал свой самый любимый клуб в Английской премьер-лиге (АПЛ).