Овечкин признан первой звездой месяца в НХЛ, Василевский — третья
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой января в Национальной хоккейной лиге, сообщается на официальном сайте турнира.
За прошедший месяц капитан столичного клуба забросил 13 шайб и отдал две результативные передачи в матчах регулярного чемпионата. По голам хоккеист вышел на восьмое место в истории НХЛ.
Вторым стал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. В его активе 17 (6+11) очков, что является лучшим показателем в лиге.
Третьей звездой признан вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, который помог своему клубу одержать девять побед. Он отразил 94,8% бросков при коэффициенте надежности 1,58.
Ранее сообщалось, что Овечкин впервые в карьере забросил более десяти шайб в пяти играх.