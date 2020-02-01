Овечкин признан первой звездой месяца в НХЛ, Василевский — третья

<img src="//img.gazeta.ru/files3/612/12938612/EPqjxK-XsAAZc78-pic905-895x505-50183.jpg">

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой января в Национальной хоккейной лиге, сообщается на официальном сайте турнира.

За прошедший месяц капитан столичного клуба забросил 13 шайб и отдал две результативные передачи в матчах регулярного чемпионата. По голам хоккеист вышел на восьмое место в истории НХЛ.

Вторым стал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. В его активе 17 (6+11) очков, что является лучшим показателем в лиге.

Третьей звездой признан вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, который помог своему клубу одержать девять побед. Он отразил 94,8% бросков при коэффициенте надежности 1,58.

Ранее сообщалось, что Овечкин впервые в карьере забросил более десяти шайб в пяти играх.