Гол Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико»
«Реал» переиграл «Атлетико» в мадридском дерби в рамках 22-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая на «Сантьяго Бернабеу, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Карим Бензема.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После 22-х туров «Реал» (49 очков) занимает первое место в турнирной таблице Примеры. В следующем матче «королевский клуб» на выезде встретятся с «Осасуной».
«Атлетико» (36) располагается на пятой строчке. В 23-м туре клуб примет «Гранаду».
Ранее сообщалось, что «Лестер Сити» сыграл вничью с лондонским «Челси».
Испания. Примера. 22-й тур
«Реал» (Мадрид) — «Атлетико» (Мадрид) — 1:0
Голы: 1:0 — Бензема, 56.