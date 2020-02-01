Бывший игрок «Рубина» Жонатас продолжит карьеру в Испании

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Бывший игрок казанского «Рубина» Жонатас продолжит карьеру в Испании.

Контракт с 30-летним нападающим заключил «Эльче», выступающий во втором по силе дивизионе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что бразилец известен по выступлениям за «Коринтианс», немецкий «Ганновер», испанский «Реал Сосьедад» и итальянский «Торино».

В России он играл в течении сезона-2016/17. В 31 матче за «Рубин» он сумел забить 13 мячей.

Ранее сообщалось, что «Лестер Сити» взял в аренду защитника «Вулверхэмптона» Райана Беннетта.