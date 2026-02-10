Названа причина смерти звезды «Один дома» Кэтрин О'Хары

Причиной смерти актрисы Кэтрин О'Хары, сыгравшей мать героя Маколея Калкина в фильме «Один дома», стала легочная эмболия. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на свидетельство о смерти.

Согласно документу, выданному в округе Лос-Анджелес, легочная эмболия стала непосредственной причиной смерти 71-летней актрисы. В качестве основного заболевания в свидетельстве указан рак прямой кишки. В документе также указано, что актрису кремировали.

Отмечается, что онколог, подписавший документ, лечил актрису с марта прошлого года и в последний раз видел ее 27 января. Кэтрин О'Хара умерла 30 января в больнице города Санта-Моника в штате Калифорния.

Смерть актрисы стала неожиданностью для широкой публики — представители О'Хары поначалу сообщали лишь о том, что она скончалась после непродолжительной болезни. После этого коллеги и друзья, включая Маколея Калкина, Юджина Леви, Кристофера Геста и Педро Паскаля, выразили соболезнования и отдали дань ее памяти. Какую жизнь прожила самая известная киномама — в материале «Газеты.Ru».

