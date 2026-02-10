Стало известно о сотнях пострадавших в результате снегопадов в Японии

В Японии от сильных снегопадов пострадали 650 человек

В результате сильных снегопадов на севере и северо-западе Японии пострадали более 600 человек. Об этом, ссылаясь на данные японского Агентства по пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщает РИА Новости.

Общее число пострадавших достигло 650. 46 из них не выжили, а 193 человека получили серьезные травмы. Самая тяжелая ситуация сложилась в префектуре Ниигата, где не смогли пережить снегопад 17 человек.

5 февраля сообщалось, что особо мощные снегопады обрушились в последние недели на ряд японских префектур, главным образом затронув Ниигату, Хоккайдо, Акиту и Ямагату. На помощь населению направлены армейские подразделения.

До этого замминистра внутренних дел и администрации Польши Веслав Щепаньский заявил, что в республике из-за морозов и переохлаждения не выжили по меньшей мере 38 человек. В МВД уточнили, что последние два случая произошли в течение суток. Кроме того, есть информация о еще двух людях в Куявско-Поморском воеводстве на севере страны.

