Россиянам назвали необходимый размер финансовой подушки в 2026 году

Аналитик Васильев: финансовая подушка должна составлять несколько зарплат в 2026 году
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

В качестве финансовой подушки в 2026 году стоит иметь как минимум несколько месячных зарплат. В случае потери текущей работы финансовая подушка позволит спокойнее найти новое место работы, сказал «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«В целом в России сейчас исторически низкая безработица — по последним данным Росстата, безработица в ноябре составила всего 2,1%. Рабочих рук по-прежнему не хватает, и это позволяет довольно быстро найти новое место работы. На наш взгляд, финансовую подушку «первой необходимости» разумно держать в наиболее ликвидных инструментах, чтобы можно было ей сразу воспользоваться. Часть этих сбережений разумно держать в наличных», — отметил Васильев.

По его словам, более доходным и наиболее ликвидным из консервативных и практически безрисковых инструментов являются фонды ликвидности. Этот инструмент позволяет получать доходность чуть ниже ключевой ставки (сейчас это примерно 15,5–16% годовых). Плюсом фондов ликвидности является ежедневное начисление процентов на остаток, а накопленную сумму можно забрать в любой момент без потери процентов, уточнил Васильев.

Он добавил, что часть финансовой подушки можно держать на депозите на короткий срок.

В России сейчас одна из самых высоких реальных процентных ставок, что позволяет сберегателям эффективно приумножать свой капитал. Банки предлагают сейчас депозиты по ставкам 13–16% годовых при инфляции чуть ниже 6%, констатировал Васильев.

«Наконец, разумно повышать свою финансовую грамотность и изучить, какие есть возможности привлечения средств при необходимости. Иногда разумно использовать беспроцентный период по кредитной карте при грамотном финансовом планировании», — заключил аналитик.

Ранее россиян предупредили об очередном снижении ставок по вкладам.
 
