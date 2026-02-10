Россиянам рассказали, что стоит положить в автомобильную аптечку

О том, что должна включать автомобильная аптечка рассказала РИА Новости юрист Екатерина Нечаева.

«Маска медицинская одноразовая, перчатки медицинские, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут кровоостанавливающий, бинт марлевый или бинт фиксирующий эластичный, салфетки медицинские стерильные, лейкопластырь фиксирующий рулонный, термопокрывало спасательное, ножницы», — сообщила юрист.

Кроме того, по информации Нечаевой, в аптечке должна быть инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП, а также блокнот, маркер или карандаш, футляр или сумка. Юрист добавила, что в аптечку стоит положить антисептический раствор, а также раствор для промывания глаз, пакеты для заморозки, обезболивающие, и антигистаминные препараты, которые не противопоказаны при вождении.

