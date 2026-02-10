Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Россиянам рассказали, что стоит положить в автомобильную аптечку

Юрист Нечаева рассказала, что должна включать автомобильная аптечка
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

О том, что должна включать автомобильная аптечка рассказала РИА Новости юрист Екатерина Нечаева.

«Маска медицинская одноразовая, перчатки медицинские, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут кровоостанавливающий, бинт марлевый или бинт фиксирующий эластичный, салфетки медицинские стерильные, лейкопластырь фиксирующий рулонный, термопокрывало спасательное, ножницы», — сообщила юрист.

Кроме того, по информации Нечаевой, в аптечке должна быть инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП, а также блокнот, маркер или карандаш, футляр или сумка. Юрист добавила, что в аптечку стоит положить антисептический раствор, а также раствор для промывания глаз, пакеты для заморозки, обезболивающие, и антигистаминные препараты, которые не противопоказаны при вождении.

До этого автомобилистам рассказали, что незамерзающую жидкость можно разбавлять водой. Так как незамерзайка — это водный раствор этилового, метилового или изопропилового спирта, вода в ней не существенно изменяет качества жидкости.

Ранее россиянам рассказали, нужно ли прогревать мотор авто перед поездкой.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!