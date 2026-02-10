Размер шрифта
Распирающая головная боль может быть знаком отека мозга или опухоли

Врач Хакимова: распирающая головная боль может указывать на отек мозга или рак
Повышенное внутричерепное давление (ВЧД) — симптом, указывающий на избыточное скопление спинномозговой жидкости, отек мозга или наличие новообразований в черепной коробке. Заподозрить ВЧД можно по распирающей головной боли, отечности лица и кратковременным проблемам со зрением, рассказала «Газете.Ru» терапевт клиники CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова.

«Заподозрить неладное можно по следующим признакам. Первое — распирающая головная боль, она часто усиливается к утру (из-за притока жидкости к голове в положении лежа) и не проходит после обычных обезболивающих. Второе — тошнота и рвота, которые возникают на пике боли, часто «фонтаном» и не приносят облегчения (в отличие от пищевого отравления). Третье — проблемы со зрением: «мушки» перед глазами, двоение, кратковременная слепота или снижение остроты зрения. И наконец, выраженные мешки под глазами и общая отечность лица по утрам, а также повышенная раздражительность, быстрая утомляемость, снижение концентрации», — объяснила врач.

В домашних условиях измерить ВЧД невозможно, существуют только медицинские методы. Например, осмотр глазного дна: офтальмолог видит отек диска зрительного нерва — это самый частый метод первичной диагностики. Также оценить состояние можно по МРТ или КТ головного мозга, которые позволяют увидеть расширение ликворных пространств или отек тканей.

«Есть и другие методы, но они инвазивные и проводятся только в стационаре при тяжелых состояниях. Это либо люмбальная пункция (введение иглы в спинномозговой канал), либо установка специального датчика непосредственно в желудочки мозга. Высокое ВЧД всегда сигнализирует о серьезных патологиях, например, нарушении оттока или избыточном выработке ликвора (спинномозговая жидкость). Также это может быть симптомом менингита или энцефалита, опухолей или кист в головном мозге, отека мозга после удара или нарушения венозного оттока, когда кровь плохо оттекает от головы, создавая давление», — рассказала доктор.

Лечение во многом зависит от причин высокого ВЧД, например, врач может назначить диуретики (мочегонные средства), чтобы вывести лишнюю жидкость, а также препараты, улучшающие венозный отток. Если причина в опухоли или гидроцефалии, может потребоваться операция или установка шунта для отвода жидкости.

Ранее были названы фразы, которые могут выдать алкоголика.
 
