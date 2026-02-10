Размер шрифта
В Южной Корее после взрыва на нефтехранилище начался пожар

«Рёнхап»: взрыв и пожар произошли на нефтехранилище в Южной Корее
Graeme Kennedy/Shutterstock/FOTODOM

В Южной Корее на территории нефтяного склада произошел взрыв с последующим возгоранием. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

«На крупном резервуаре, содержащем бензин, произошел взрыв, после которого возник пожар», — говорится в сообщении.

По данным агентства, благодаря оперативной реакции пожарных служб огонь удалось локализовать в кратчайшие сроки.

Инцидент произошел утром 10 февраля в уезде Хаян, расположенном в городе Кёнсан (провинция Кёнсан-Пукто). Пожар начался в 7:47 по местному времени (1:47 мск) на территории складского комплекса с внешними резервуарами, принадлежащего региональному филиалу компании Daehan Oil Pipeline. Эпицентром возгорания стало нефтехранилище, где сконцентрировано от 12 до 14 емкостей для хранения топлива, что создавало реальную угрозу масштабной аварии.

«В администрации города Кёнсан сообщили, что уже в 8:08 (2:08 мск) от пожарных, работавших на месте происшествия, поступило сообщение о завершении первичной фазы ликвидации возгорания», — сообщает агентство.

Общий объем бензинового резервуара составляет около 3,3 млн литров. По предварительным данным, на момент возникновения пожара он был заполнен примерно на 80%.

Ранее в Тамбовской области локализовали пожар железнодорожных цистерн с бензином.
 
