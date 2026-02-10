Размер шрифта
В МВД объяснили, почему прекращено дело против мужчины, сбросившего с обрыва кошку Мусю

МВД: закрыто дело против мужчины, который сбросил кошку с обрыва в Крыму
Talagram-канал «Крым 24»

Полиция прекратило уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Санкт-Петербурга, сбросившего кошку Мусю с обрыва архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо» в Крыму. Об этом ТАСС рассказали в МВД по Республике Крым.

Там пояснили, что дознание и экспертиза установили отсутствие у животного каких-либо повреждений. Поскольку у кошки нет, как внутренних, так и внешних травм, то состав преступления отсутствует.

В связи с этим материалы уголовного дела выделены в отдельное производство по признакам административного правонарушения о несоблюдении требований к содержанию животных и направлены в органы государственного ветеринарного надзора.

20 ноября стало известно, что кошка Муся, которую спасли после падения с высоты у замка «Ласточкино гнездо» в Крыму, уже оправилась от пережитого.

Кошку нашли спустя два дня после того, как посетитель «Ласточкиного гнезда» сбросил ее с высоты. Как рассказали сотрудники объекта, животное жило на территории и встречало гостей.

Во время визита турист из Петербурга погладил Мусю, и, убедившись, что рядом никого нет, скинул ее с 40-метровой скалы. Несмотря на падение с высоты, кошка выжила.

Мужчину задержали в Джанкое. Его направили в стационар, в отношении туриста возбудили уголовное дело.

Ранее власти Таиланда признали кошек важной частью экономики.
 
