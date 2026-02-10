В Бурятии третий месяц разыскивают пропавшего парня

В Улан-Удэ третий месяц ведутся поиски 24-летнего Булата Цыбикова. Об этом сообщает МВД по региону в Telegram-канале.

Молодой человек покинул свой дом 24 ноября 2025 года и с тех пор информация о его местонахождении отсутствует.

Приметы пропавшего: азиатская внешность, рост приблизительно 175 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, носит очки.

Одежда в момент исчезновения: черная шапка, короткая куртка черного цвета, черные ботинки, черные брюки.

Накануне сообщалось об исчезновении жительницы Екатеринбурга на острове Валаам. 36-летняя Наталья пропала без вести 2 февраля. По информации, предоставленной правоохранительными органами, женщина посетила вечернюю службу, а затем ее местонахождение стало неизвестным. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, в которых задействованы порядка 150-200 человек, включая сотрудников МВД, спасателей и волонтеров.

Ранее в Дели стали массово пропадать люди.