Бизнес

В России не увидели причин для роста цен на жилье из-за льготной ипотеки

Финансист Селезнев: причин для разгона цен на жилье в РФ из-за льготной ипотеки нет
fast-stock/Shutterstock/FOTODOM

Причин для разгона цен на квартиры в России из-за льготной ипотеки в 2026 году нет. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Нынешние модели оценки новостроек оторваны от реальных рыночных ставок, а следовательно, и от доходов граждан. Пока не видно сценария выхода из этой ситуации. Если власти прекратят софинансировать ипотеку, то строительство просто встанет, а цены могут каскадно падать. Именно поэтому они вряд ли будут так делать. Но и причин для нового разгона цен за счет льготной ипотеки тоже не видно. Все же реальные доходы не растут, численность населения снижается, а льготные ставки не падают. Сейчас в России растет и число сделок по покупке, и средний чек (цена квартир), но больше играет первый фактор. Исходя из того, что более 80% — это льготная ипотека, разумеется, рынок по ценам тянет вверх первичка», — отметил Селезнев.

По его словам, по старым программам изменений в худшую сторону никогда не бывает. А вот для новых будущих покупателей всегда есть риск отмены или пересмотра льготных программ, добавил Селезнев. Он ожидает, что в условиях дефицита федерального бюджета госпрограммы снова уткнутся в лимиты, и рынок ипотеки просто замрет. По словам эксперта, сценарий «ипотеки только для льготников» уже реализовался, и рынок живет в таком режиме не один год.

По данным «Циан» на начало января 2026 года, средняя цена 1 кв. м в новостройках достигает около 198 тыс. руб. В Старой Москве в 2025 году средняя цена «квадрата» в новостройках доходила до ≈800 тыс. рублей, а в Новой Москве по итогам 2025 года средняя цена 1 кв. м составила ≈335,1 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге в новостройках цена «квадрата» достигала ≈300 тыс. рублей.

