«Не можешь нормально жить»: Полина Диброва рассказала о последствиях развода

Модель и блогер Полина Диброва в интервью «Газете.Ru» призналась, что устала от резонанса, связанного с ее разводом с телеведущим Дмитрием Дибровым и началом отношений с бизнесменом Романом Товстиком. По словам девушки, ее утомили, в частности, «постоянное внимание, давление, необходимость все время что-то объяснять и оправдываться».

«Если честно, из этого утомило абсолютно все. Но больше всего — ощущение, что ты не можешь просто жить нормальной жизнью. Тебя постоянно дергают на какую-то ерунду, отвлекают от действительно важного. Потому что если вникать в происходящее, то я могу смело сказать: все это очень мало общего имеет с реальностью. А реально то, что у меня трое своих детей, еще двое детей Романа живут вместе с нами, у меня есть бизнес, есть любимый человек, и мне нужно заниматься детьми, своей работой и своей жизнью, а не тем, что происходит вокруг в медиапространстве. Самое тяжелое — это когда тебя вынуждают постоянно реагировать, — отметила Диброва. — Это разъедает изнутри: тебя выводят из состояния равновесия, ты теряешь энергию, которая по праву должна принадлежать тебе и твоим близким, а не хейтерам, прессе и бесконечным комментаторам. Чтобы на все это не реагировать, нужно быть очень сильным человеком».

Полина Диброва и телеведущий Дмитрий Дибров официально расторгли брак в сентябре 2025 года. У экс-супругов растут трое детей, у нынешнего избранника Дибровой, бизнесмена Романа Товстика, есть шестеро наследников. Возлюбленный модели недавно официально расторг брак с женой Еленой.

Ранее Полина Диброва рассказала о желании стать матерью в четвертый раз.