Евросоюз не отреагировал на инициативу России подписать документ о ненападении

Дипломат Грушко: ЕС не отреагировал на инициативу России о ненападении на Европу
Ohde/face to face/Global Look Press

Европейцы все еще не отреагировали на предложение Москвы подписать документ с гарантией не нападать на Европу. Об этом заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Дипломат указал, что этот элемент в позиции ЕС отсутствует.

«При этом они упорно добиваются места у стола переговоров», — отметил замглавы МИД РФ.

Грушко подчеркнул, что такая позиция исключает «не то что конструктивное, а просто какое-то существенное участие в мирном процессе», не говоря о переговорах.

По информации дипломата, гарантии безопасности для России должны содержать исключение перспективы членства Украины в НАТО, отказ от размещения на ее территории иностранных войск и в целом заверения в том, что от Украины не будет исходить угроза, а сама она перестанет рассматриваться как плацдарм для борьбы с РФ.

До этого финский политик Армандо Мема прокомментировал планы Германии по созданию ядерного оружия. Он отметил, что в таком случае позиция России по ненападению на европейские страны может резко измениться. Швеция и Финляндия также обсуждают совместный ядерный план в надежде сдержать Россию, подчеркнул Мема.

Ранее Медведев признался, что став президентом, был бы готов нажать на ядерную кнопку.
 
