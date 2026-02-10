Россияне поддержали идею изменения расчета ежегодного отпуска

Большинство трудоустроенных граждан России положительно оценили предложение о переводе расчета отпускных дней в рабочие, а не календарные, что позволило бы увеличить общую продолжительность отдыха. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные аналитического исследования, проведенного SuperJob.

«Россияне хотят отдыхать в отпуске дольше: большинство экономически активного населения (72%) поддерживает законопроект ЛДПР об исчислении отпуска исключительно в рабочих днях, что приведет к увеличению его общей продолжительности. Против высказались лишь 6% респондентов, а каждый пятый (22%) затруднился с ответом», — говорится в исследовании.

Среди мужчин данная инициатива находит большую поддержку (74%) и вызывает большее неприятие (8%) по сравнению с женщинами (69% поддержки и 3% неприятия, соответственно). Молодые люди и россияне старше 45 лет выражают большую заинтересованность в принятии законопроекта, чем граждане в возрасте от 35 до 45 лет.

Россияне с высшим образованием проявляют более активную поддержку идеи увеличения продолжительности отпуска (74%) по сравнению с респондентами, имеющими среднее профессиональное образование (66%).

В исследовании приняло участие 1600 респондентов, представляющих экономически активное население страны.

В конце января партия ЛДПР внесла на рассмотрение Государственной Думы законопроект, предусматривающий исключение выходных дней из отпускного периода, что, по мнению авторов инициативы, должно привести к увеличению времени отдыха трудящихся.

Ранее в Госдуме назвали нежизнеспособной идею ЛДПР не включать выходные в число дней отпуска.