Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Россияне поддержали идею изменения расчета ежегодного отпуска

SuperJob: россияне поддерживают идею продлить отпуск за счет новой схемы расчета
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Большинство трудоустроенных граждан России положительно оценили предложение о переводе расчета отпускных дней в рабочие, а не календарные, что позволило бы увеличить общую продолжительность отдыха. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные аналитического исследования, проведенного SuperJob.

«Россияне хотят отдыхать в отпуске дольше: большинство экономически активного населения (72%) поддерживает законопроект ЛДПР об исчислении отпуска исключительно в рабочих днях, что приведет к увеличению его общей продолжительности. Против высказались лишь 6% респондентов, а каждый пятый (22%) затруднился с ответом», — говорится в исследовании.

Среди мужчин данная инициатива находит большую поддержку (74%) и вызывает большее неприятие (8%) по сравнению с женщинами (69% поддержки и 3% неприятия, соответственно). Молодые люди и россияне старше 45 лет выражают большую заинтересованность в принятии законопроекта, чем граждане в возрасте от 35 до 45 лет.

Россияне с высшим образованием проявляют более активную поддержку идеи увеличения продолжительности отпуска (74%) по сравнению с респондентами, имеющими среднее профессиональное образование (66%).

В исследовании приняло участие 1600 респондентов, представляющих экономически активное население страны.

В конце января партия ЛДПР внесла на рассмотрение Государственной Думы законопроект, предусматривающий исключение выходных дней из отпускного периода, что, по мнению авторов инициативы, должно привести к увеличению времени отдыха трудящихся.

Ранее в Госдуме назвали нежизнеспособной идею ЛДПР не включать выходные в число дней отпуска.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!