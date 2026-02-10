Размер шрифта
Наука

В России придумали биозащиту томатов, которая работает лучше химии

В Казани создали биозащиту томатов, которая сократит использование пестицидов
Сибирский федеральный университет

Казанские ученые разработали биологическую защиту от болезней для томатов, с помощью которой можно вдвое сократить использование пестицидов. Об этом сообщили РИА Новости в Казанском государственном аграрном университете (ГАУ).

«Ученые... разработали метод защиты томатов от болезней, который позволяет вдвое сократить использование химических фунгицидов без потери урожая. Вместо части химии растения обрабатывают полезными микроорганизмами - бактериями и грибами, которые не только борются с патогенами, но и стимулируют рост культур», — говорится в сообщении вуза.

В Казанском ГАУ уточнили, что исследователи проводили эксперименты на томатах сорта «Хурма», который восприимчив к распространенным грибковым заболеваниям. По данным исследователей, применение биозащиты позволило увеличить длину корней на 65% по сравнению с применением исключительно химического препарата, а масса плодов при этом выросла почти на четверть.

«Для фермеров это двойная выгода: экономия на химикатах и увеличение урожая», — уточнили исследователи.

До этого исследователи Казанского ГАУ придумали, как бороться с грибком на пшенице без химии. Ученым удалось полностью подавить патогены — результат сопоставим с действием традиционных химикатов, но безопасен для окружающей среды.

Ранее в России вырастили овощи с контролируемым вкусом.
 
