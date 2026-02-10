Трамп пригрозил Канаде блокировкой открытия моста с США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что заблокирует открытие моста имени Горди Хоу между Канадой и штатом Мичиган, пока американцы не получат половину прав собственности на этот объект. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

«Мы начнем переговоры немедленно. Учитывая все, что мы им предоставили, нам должна принадлежать по меньшей мере половина этого актива. Доходы, полученные [Канадой] благодаря рынку США, будут астрономическими», — подчеркнул Трамп.

Свои требования американский президент обосновал рядом претензий к соседней стране. В частности, он заявил, что 44-й президент США Барак Обама «допустил глупую ошибку», разрешив строительство моста имени Горди Хоу без использования американской стали. Также глава Белого дома обвинил Канаду в запрете на продажу американского алкоголя в Онтарио и в «неприемлемых» тарифах на молочную продукцию. Также он не упустил возможность в очередной раз прокомментировать возможное сближение Канады с Китаем.

До этого Трамп назвал себя самым нерасистским президентом после скандала с видео про Обаму. Таким образом он прокомментировал опубликованное в его аккаунте видео, где Барак Обама и его супруга Мишель изображены в виде обезьян.

Ранее Трамп осудил видео с Мишель и Бараком Обамой, но извиняться за публикацию не стал.