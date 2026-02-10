Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Трамп пригрозил Канаде блокировкой открытия моста с США

Трамп выразил намерение помешать открытию моста между США и Канадой
Nathan Howard/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что заблокирует открытие моста имени Горди Хоу между Канадой и штатом Мичиган, пока американцы не получат половину прав собственности на этот объект. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

«Мы начнем переговоры немедленно. Учитывая все, что мы им предоставили, нам должна принадлежать по меньшей мере половина этого актива. Доходы, полученные [Канадой] благодаря рынку США, будут астрономическими», — подчеркнул Трамп.

Свои требования американский президент обосновал рядом претензий к соседней стране. В частности, он заявил, что 44-й президент США Барак Обама «допустил глупую ошибку», разрешив строительство моста имени Горди Хоу без использования американской стали. Также глава Белого дома обвинил Канаду в запрете на продажу американского алкоголя в Онтарио и в «неприемлемых» тарифах на молочную продукцию. Также он не упустил возможность в очередной раз прокомментировать возможное сближение Канады с Китаем.

До этого Трамп назвал себя самым нерасистским президентом после скандала с видео про Обаму. Таким образом он прокомментировал опубликованное в его аккаунте видео, где Барак Обама и его супруга Мишель изображены в виде обезьян.

Ранее Трамп осудил видео с Мишель и Бараком Обамой, но извиняться за публикацию не стал.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!